Группа ЭПМ запускает мультимедийный проект «Лента памяти», посвященный 75-летию Великой Победы
На корпоративном сайте лента-памяти.рф собраны фронтовые истории, воспоминания ветеранов войны и тружеников тыла, документы, фотографии и очерки детей и сотрудников предприятий Группы ЭПМ о своих родных и близких, а также биографии и награды ветеранов войны.
- Мы запустили общекорпоративный сайт, посвященный памяти наших ветеранов, воевавших за Родину и свои семьи. Это площадка, где каждый сотрудник может рассказать о подвигах своих родных. Главная цель проекта - отдать дань памяти людям, одержавшим Великую Победу, - отметил генеральный директор Группы ЭПМ Николай Наумов.
Частью проекта «Лента памяти» станет конкурс песен и стихов о войне, который будет проходить с 1 по 20 мая 2020 года на сайте. Конкурс пройдет в четырех номинациях:
• «Песни Победы» - песни о Великой Победе в исполнении сотрудников;
• «Читаем сердцем» - стихотворения о войне в исполнении сотрудников;
• «Детский взгляд: песни» - песни в исполнении детей в возрасте от 6 до 17 лет;
• «Детский взгляд: стихи» - стихотворения в исполнении детей в возрасте от 6 до 17 лет.