Группа ЭПМ запускает мультимедийный проект «Лента памяти», посвященный 75-летию Великой Победы

7 Апр 2020 2020-04-07T11:47:23+03:00

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На корпоративном сайте лента-памяти.рф собраны фронтовые истории, воспоминания ветеранов войны и тружеников тыла, документы, фотографии и очерки детей и сотрудников предприятий Группы ЭПМ о своих родных и близких, а также биографии и награды ветеранов войны.

- Мы запустили общекорпоративный сайт, посвященный памяти наших ветеранов, воевавших за Родину и свои семьи. Это площадка, где каждый сотрудник может рассказать о подвигах своих родных. Главная цель проекта - отдать дань памяти людям, одержавшим Великую Победу, - отметил генеральный директор Группы ЭПМ Николай Наумов.

Частью проекта «Лента памяти» станет конкурс песен и стихов о войне, который будет проходить с 1 по 20 мая 2020 года на сайте. Конкурс пройдет в четырех номинациях:

• «Песни Победы» - песни о Великой Победе в исполнении сотрудников;

• «Читаем сердцем» - стихотворения о войне в исполнении сотрудников;

• «Детский взгляд: песни» - песни в исполнении детей в возрасте от 6 до 17 лет;

• «Детский взгляд: стихи» - стихотворения в исполнении детей в возрасте от 6 до 17 лет.