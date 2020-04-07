2020-04-07T11:34:22+03:00
РЖД. Люди дела

С историей развития железнодорожного транспорта в Кузбассе теперь можно ознакомиться с помощью виртуального гида

Виртуальный гид выставочного Центра истории железнодорожного транспорта на станции Кемерово, где собрана уникальная экспозиция макетов отечественных паровозов, запущен в Кузбасском регионе Западно-Сибирской железной дороги
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Фото: сайт www. zszd.rzd.ruФото: сайт www. zszd.rzd.ru
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Проект открыт совместно с министерством культуры Кемеровской области.

Для того чтобы стать посетителем виртуальной экспозиции, достаточно пройти по ссылке http://vrkuzbass.ru/muz/kem/rzhd/. Ресурс не требует регистрации.

В виртуальном гиде представлены паровозы серий П-36, СУ, СО, и ОВ – легендарные «Овечки». Их называли самыми безотказными – они могли отапливаться углем, мазутом, дровами и даже торфом. А модель знаменитой машины серии ФД21-3000 рассказывает посетителям о легендарном машинисте Николае Лунине, который на врученную ему в 1943 году Сталинскую премию купил эшелон угля и доставил его жителям Сталинграда.

Кроме того, виртуальный гид подробно разворачивает диораму истории старейшей станции Тайга, образованной в 1896 году. Видеоряд полностью создает реальный эффект присутствия в паровозном депо, открывая при этом горизонты пейзажа одноименного станционного поселка.

Фото: сайт www. zszd.rzd.ru

Фото: сайт www. zszd.rzd.ru

Возможности виртуального гида до конца этого года значительно расширятся. Появится звуковое сопровождение и более подробное знакомство с другими значимыми экспозициями выставочного Центра, посвященными героическим труженикам магистрали, предметам труда железнодорожников, фотографиям, наградам, историческим костюмам работников отрасли.

В перспективе подобный проект по созданию виртуального гида планируется реализовать и на базе выставочного Центра исторического наследия в эксплуатационном локомотивном депо Топки.

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