С историей развития железнодорожного транспорта в Кузбассе теперь можно ознакомиться с помощью виртуального гида
Проект открыт совместно с министерством культуры Кемеровской области.
Для того чтобы стать посетителем виртуальной экспозиции, достаточно пройти по ссылке http://vrkuzbass.ru/muz/kem/rzhd/. Ресурс не требует регистрации.
В виртуальном гиде представлены паровозы серий П-36, СУ, СО, и ОВ – легендарные «Овечки». Их называли самыми безотказными – они могли отапливаться углем, мазутом, дровами и даже торфом. А модель знаменитой машины серии ФД21-3000 рассказывает посетителям о легендарном машинисте Николае Лунине, который на врученную ему в 1943 году Сталинскую премию купил эшелон угля и доставил его жителям Сталинграда.
Кроме того, виртуальный гид подробно разворачивает диораму истории старейшей станции Тайга, образованной в 1896 году. Видеоряд полностью создает реальный эффект присутствия в паровозном депо, открывая при этом горизонты пейзажа одноименного станционного поселка.
Фото: сайт www. zszd.rzd.ru
Возможности виртуального гида до конца этого года значительно расширятся. Появится звуковое сопровождение и более подробное знакомство с другими значимыми экспозициями выставочного Центра, посвященными героическим труженикам магистрали, предметам труда железнодорожников, фотографиям, наградам, историческим костюмам работников отрасли.
В перспективе подобный проект по созданию виртуального гида планируется реализовать и на базе выставочного Центра исторического наследия в эксплуатационном локомотивном депо Топки.
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