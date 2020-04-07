2020-04-07T11:21:57+03:00
РЖД. Люди дела

Волонтеры Западно-Сибирской магистрали активно оказывают помощь ветеранам железнодорожных предприятий в период самоизоляции

Волонтерский отряд Западно-Сибирской железной дороги присоединился к добровольческой акции, направленной на оказание в неблагоприятных эпидемиологических условиях помощи ветеранам и пенсионерам железнодорожного транспорта
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Фото: сайт www. zszd.rzd.ruФото: сайт www. zszd.rzd.ru
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Посредством горячих линий и содействия кадровой службы Западно-Сибирской магистрали, советов ветеранов, волонтеров организовано оказание адресной помощи. Под особым контролем одинокие пожилые люди – их на магистрали около 900.

Добровольческий отряд взаимодействует с советами ветеранов железной дороги в регионах (Омский, Новосибирский, Алтайский, Кузбасский). В каждом из них работает горячая линия, куда поступают заявки от пенсионеров. Кураторы волонтерских отрядов, координируя действия с председателями советов ветеранов, обзванивают пожилых людей, напоминают им о необходимости оставаться дома, рассказывают о мерах профилактики и предлагают свою помощь.

По сформированным заявкам волонтеры-железнодорожники в максимально короткие сроки оказывают помощь ветеранам и пенсионерам на местах. В задачи участников волонтерского движения входит покупка и доставка продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости.

Для добровольцев магистрали разработана памятка, в которой четко обозначена последовательность работы, алгоритм действий при доставке лекарственных средств, описаны меры предосторожности и порядок действий. Проводится инструктаж о мерах личной безопасности. Все добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты, а передача всего необходимого (продуктов, лекарств) осуществляется без контакта и входа в жилые помещения.

Различной помощью волонтеров Западно-Сибирской магистрали за последнюю неделю уже воспользовались более 60 ветеранов и пенсионеров.

НАША СПРАВКА

Волонтерский отряд Западно-Сибирской железной дороги образован в 2017 году. В составе отряда – 300 добровольцев из числа железнодорожников.

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