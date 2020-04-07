У новосибирского чиновника, получавшего 46 тысяч рублей в месяц, забрали имущество на 200 миллионов рублей

7 Апр 2020 2020-04-07T11:13:55+03:00

У экс-чиновника конфисковали имущество на 200 миллионов рублей. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Илгиза Гарифуллина обвинили в многомиллионных взятках, на суде он утверждал, что все заработал честно

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В деле экс-замруководителя управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Илгиза Гарифуллина окончательна поставлена точка.

Решение Заельцовского районного суда Новосибирска, которое было озвучено 15 марта 2017 года, исполнено в полном объеме.

— Суд полностью удовлетворил исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ о торм, чтобы передать государству незаконно нажитое имущество чиновника, в том числе то, что оформлено на родственников и знакомых. Общая сумма составила около 200 миллионов рублей, — рассказали в Генпрокуратуре. — Исполнение судебного решения полностью завершено.

Напомним, экс-замруководителя управления Росрезерва по СФО Илгиза Гарифуллина арестовали за взятку. В качестве награды за помощь в получении госконтракта ему подарили новый Porsche Cayenne. Эффектный автомобиль мужчина записал на жену. Но, несмотря на попытки уйти от правосудия, чиновника все равно заподозрили в левом доходе. На зарплату в 46 тысяч рублей, он слишком шикарно жил, например, мужчина мог всей семьей на выходные слетать на гонки «Формулы-1».

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ИСТОЧНИК KP.RU