«Состояние тяжелое, но стабильное»: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

7 Апр 2020 2020-04-07T11:01:57+03:00

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Певицу Надежду Бабкину госпитализировали с диагнозом «двусторонняя пневмония». Теперь стало известно, что ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает kp.ru.

70-летнюю артистку доставили в одну из частных клиник Москвы 1 апреля. Родные Надежды Бабкиной почти неделю не сообщали о госпитализации.

Медики говорят, что картина неоднозначная:

— Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому, — сообщили источники. — Это сделано для того, чтобы пациентка не ерзала во сне и не сбивала трубку аппарата, которая должна быть неподвижной.

По словам врачей, клиническая картина «абсолютно коронавирусная», хотя два теста на вирус показали отрицательный результат. Тем не менее, певица вскоре должна выздороветь: ее состояние хоть и тяжелое, но стабильное.

Близкие Надежды Бабкиной заверили, что она ни от кого не могла подхватить коронавирус. Тем не менее свой юбилей 19 марта певица проводила в компании Александра Буйнова. А он за несколько дней до этого веселился на вечеринке со Львом Лещенко — у 78-летнего певца позже диагностировали коронавирус.

Кстати, ранее молодой муж Бабкиной заявил, что слухи о госпитализации звезды «абсолютный фейк». Он уверял, что с его женой все хорошо и она даже не жалуется на температуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU