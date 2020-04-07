2020-04-07T11:01:57+03:00
Общество

«Состояние тяжелое, но стабильное»: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу госпитализировали еще 1 апреля
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Родные Надежды Бабкиной почти неделю не сообщали о госпитализации.Родные Надежды Бабкиной почти неделю не сообщали о госпитализации.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Певицу Надежду Бабкину госпитализировали с диагнозом «двусторонняя пневмония». Теперь стало известно, что ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает kp.ru.

70-летнюю артистку доставили в одну из частных клиник Москвы 1 апреля. Родные Надежды Бабкиной почти неделю не сообщали о госпитализации.

Медики говорят, что картина неоднозначная:

— Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому, — сообщили источники. — Это сделано для того, чтобы пациентка не ерзала во сне и не сбивала трубку аппарата, которая должна быть неподвижной.

По словам врачей, клиническая картина «абсолютно коронавирусная», хотя два теста на вирус показали отрицательный результат. Тем не менее, певица вскоре должна выздороветь: ее состояние хоть и тяжелое, но стабильное.

Близкие Надежды Бабкиной заверили, что она ни от кого не могла подхватить коронавирус. Тем не менее свой юбилей 19 марта певица проводила в компании Александра Буйнова. А он за несколько дней до этого веселился на вечеринке со Львом Лещенко — у 78-летнего певца позже диагностировали коронавирус.

Кстати, ранее молодой муж Бабкиной заявил, что слухи о госпитализации звезды «абсолютный фейк». Он уверял, что с его женой все хорошо и она даже не жалуется на температуру.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске иномарка снесла дорожный знак: авария попала на видео
Чуть не ушел под лед: сибиряк сломал ногу посреди Обского водохранилища
Группа ЭПМ запускает мультимедийный проект «Лента памяти», посвященный 75-летию Великой Победы
С историей развития железнодорожного транспорта в Кузбассе теперь можно ознакомиться с помощью виртуального гида
Волонтеры Западно-Сибирской магистрали активно оказывают помощь ветеранам железнодорожных предприятий в период самоизоляции
У новосибирского чиновника, получавшего 46 тысяч рублей в месяц, забрали имущество на 200 миллионов рублей
«Состояние тяжелое, но стабильное»: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
«Папа носит на спине»: в новосибирском зоопарке родились карликовые обезьянки
Литературный квартирник объединил актеров, зрителей и энергетиков
Отмена штрафов и пеней за оплату ЖКХ в Новосибирске из-за коронавируса: на кого распространяется и зачем вводится
Пособие на детей в Новосибирске 2020: сколько будут платить, кому продлят выплаты
«Галамарт» запускает масштабный социальный проект: бесплатные наборы с самым необходимым для многодетных семей и пенсионеров
В новосибирской больнице отметили стулья, на которых из-за коронавируса нельзя сидеть
«Права получила месяц назад»: в Новосибирске 19-летняя девушка сбила пешехода
Tele2 поддержит новосибирцев за рубежом
В Новосибирск с начала года завезли лимонов в 20 раз больше, чем в прошлом году
«Ростелеком» зафиксировал перераспределение нагрузки на сеть во время самоизоляции новосибирцев