«Папа носит на спине»: в новосибирском зоопарке родились карликовые обезьянки

7 Апр 2020 2020-04-07T10:20:58+03:00

Папы-игрунки заботятся о своих детях так же, как мамы. Фото: Елена Черненко.

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В Новосибирском зоопарке пополнились сразу три семьи маленьких обезьян.

В первом семействе у пары карликовых игрунок родился один детеныш. Сами родители всего 15 сантиметров в длину, а их малыш совсем крошечный. Родители вместе заботятся о нем: папа носит малыша на себе, а когда приходит время его кормить, передает маме.

— Наши игрунки Жоффруа тоже стали родителями. В двух семьях почти одновременно случилось прибавление. Малышей окружают заботой и любовью оба родителя, — рассказали сотрудники новосибирского зоопарка.

Малыши появились на свет в апреле. Фото: Елена Черненко.

В зоопарке уточнили, что очень редко малышей приходится кормить искусственным молоком. И такие примеры есть. Сейчас на искусственном вскармливании живут детеныши других видов игрунок: императорский и эдипов тамарин. Они родились еще в январе, и сейчас у них все хорошо.

— Детеныши прекрасно поладили. Они общаются с помощью звуков, много играют и на отдых устраиваются тоже вместе.

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