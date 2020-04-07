Литературный квартирник объединил актеров, зрителей и энергетиков

7 Апр 2020 2020-04-07T10:19:19+03:00

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С 6 апреля в социальной сети «ВКонтакте» стартовал новый театральный проект, рассчитанный на тех, кто дома, - «Балкон ТВ». Стеб-студия «ХА! МЫ!» ежедневно ведет интерактивный литературный квартирник. Трансляции проходят в соцсети ВК на странице кабаре-кафе «Бродячая собака».

Эфир начинается ежедневно в 13:00, но зрители, работающие на непрерывном производстве или на удаленке, могут посмотреть запись вечером. Первый такой эфир уже доступен - 6 апреля артисты Новосибирского драматического театра «Красный факел» Павел Поляков и Антон Войналович читали любимые тексты Георгия Данелии, пели песни, навеянные прозой известного режиссера, рассказывали свои впечатлениях о Грузии и отвечали на вопросы зрителей.

На «Балкон ТВ» ежедневно до конца этой недели - чтение произведений Николая Гоголя, детективные истории, сказки и просто импровизации. «На квартире» соберутся актеры ведущих новосибирских театров, в их числе режиссер, драматург, актер Артем Находкин, актеры театра «Красный факел» Егор Овечкин и Илья Музыко, актер театра «Глобус» Никита Сарычев.

Актеры выступают не в масках, но ежедневно контролируют состояние своего здоровья; съемки проходят в закрытом режиме.

- Квартирник может быть не только музыкальным, но и литературным. Иногда друзьям хочется прочитать то, что очень понравилось и кажется важным. Конечно, музыка тоже не помешает, но, главное, что можно читать, рассказывать истории, связанные с текстами, шутить и делиться впечатлениями. «Балкон ТВ» - это разговор по душам на самые разные темы, где мы можем посмеяться, подумать, да и просто поговорить друг с другом, что в сложившейся ситуации крайне необходимо. Дистанцию держим, но друг от друга не отдаляемся, - рассказала о концепции продюсер проекта Анастасия Журавлева. - Встречи поддержала Сибирская генерирующая компания. Энергетики взяли на себя расходы по организации трансляций и техническому обеспечению квартирников.