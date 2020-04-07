2020-04-07T10:19:19+03:00
Досуг в Новосибирске

Литературный квартирник объединил актеров, зрителей и энергетиков

СГК поддержала новый интерактивный театральный проект - ежедневную встречу онлайн с артистами новосибирских театров
Поделиться:
На фото (слева направо): Артем Войналович, Павел Поляков. Фото: www.sibgenco.online.На фото (слева направо): Артем Войналович, Павел Поляков. Фото: www.sibgenco.online.
Изменить размер текста:

С 6 апреля в социальной сети «ВКонтакте» стартовал новый театральный проект, рассчитанный на тех, кто дома, - «Балкон ТВ». Стеб-студия «ХА! МЫ!» ежедневно ведет интерактивный литературный квартирник. Трансляции проходят в соцсети ВК на странице кабаре-кафе «Бродячая собака».

Эфир начинается ежедневно в 13:00, но зрители, работающие на непрерывном производстве или на удаленке, могут посмотреть запись вечером. Первый такой эфир уже доступен - 6 апреля артисты Новосибирского драматического театра «Красный факел» Павел Поляков и Антон Войналович читали любимые тексты Георгия Данелии, пели песни, навеянные прозой известного режиссера, рассказывали свои впечатлениях о Грузии и отвечали на вопросы зрителей.

На «Балкон ТВ» ежедневно до конца этой недели - чтение произведений Николая Гоголя, детективные истории, сказки и просто импровизации. «На квартире» соберутся актеры ведущих новосибирских театров, в их числе режиссер, драматург, актер Артем Находкин, актеры театра «Красный факел» Егор Овечкин и Илья Музыко, актер театра «Глобус» Никита Сарычев.

Актеры выступают не в масках, но ежедневно контролируют состояние своего здоровья; съемки проходят в закрытом режиме.

- Квартирник может быть не только музыкальным, но и литературным. Иногда друзьям хочется прочитать то, что очень понравилось и кажется важным. Конечно, музыка тоже не помешает, но, главное, что можно читать, рассказывать истории, связанные с текстами, шутить и делиться впечатлениями. «Балкон ТВ» - это разговор по душам на самые разные темы, где мы можем посмеяться, подумать, да и просто поговорить друг с другом, что в сложившейся ситуации крайне необходимо. Дистанцию держим, но друг от друга не отдаляемся, - рассказала о концепции продюсер проекта Анастасия Журавлева. - Встречи поддержала Сибирская генерирующая компания. Энергетики взяли на себя расходы по организации трансляций и техническому обеспечению квартирников.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске иномарка снесла дорожный знак: авария попала на видео
Чуть не ушел под лед: сибиряк сломал ногу посреди Обского водохранилища
Группа ЭПМ запускает мультимедийный проект «Лента памяти», посвященный 75-летию Великой Победы
С историей развития железнодорожного транспорта в Кузбассе теперь можно ознакомиться с помощью виртуального гида
Волонтеры Западно-Сибирской магистрали активно оказывают помощь ветеранам железнодорожных предприятий в период самоизоляции
У новосибирского чиновника, получавшего 46 тысяч рублей в месяц, забрали имущество на 200 миллионов рублей
«Состояние тяжелое, но стабильное»: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
«Папа носит на спине»: в новосибирском зоопарке родились карликовые обезьянки
Литературный квартирник объединил актеров, зрителей и энергетиков
Отмена штрафов и пеней за оплату ЖКХ в Новосибирске из-за коронавируса: на кого распространяется и зачем вводится
Пособие на детей в Новосибирске 2020: сколько будут платить, кому продлят выплаты
«Галамарт» запускает масштабный социальный проект: бесплатные наборы с самым необходимым для многодетных семей и пенсионеров
В новосибирской больнице отметили стулья, на которых из-за коронавируса нельзя сидеть
«Права получила месяц назад»: в Новосибирске 19-летняя девушка сбила пешехода
Tele2 поддержит новосибирцев за рубежом
В Новосибирск с начала года завезли лимонов в 20 раз больше, чем в прошлом году
«Ростелеком» зафиксировал перераспределение нагрузки на сеть во время самоизоляции новосибирцев