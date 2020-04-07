Отмена штрафов и пеней за оплату ЖКХ в Новосибирске из-за коронавируса: на кого распространяется и зачем вводится

7 Апр 2020 2020-04-07T09:48:18+03:00

Рассказываем, кого касается отмена штрафов и пеней за оплату ЖКХ в Новосибирске из-за коронавируса

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Правительством РФ принята важная антикризисная мера, рассказываем, кого касается отмена штрафов и пеней за оплату ЖКХ в Новосибирске из-за коронавируса.

— Мера касается тех, у кого возникли сложности с дистанционной оплатой услуг ЖКХ. Необходимо обратиться к поставщику услуги, чтобы сделали рассрочку платежа. Это может быть УК, ТСЖ или ресурсоснабжающая организация. Необходимая информация указана на платежке, — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов.

Несмотря на антикризисную меру людей просят по возможности платить за услуги вовремя, ведь от этого зависит работа поставщиков электроэнергии, воды и так далее. Это особенно важно сейчас, потому что многие из-за угрозы коронавируса большую часть времени проводят дома.

Из-за угрозы коронавируса лучше научиться платить дистанционно.

Для этого необходимо зайти на портал ГИС ЖКХ. Найти там инструкцию, и понять, как нужно оплатить ту или иную услугу. Комиссия за пользование системой не берется.

Антикризисная мера действует до конца 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU