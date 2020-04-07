2020-04-07T09:49:55+03:00
Общество

Пособие на детей в Новосибирске 2020: сколько будут платить, кому продлят выплаты

Рассказываем, сколько будут платить пособие в Новосибирске 2020, кому продлят выплаты
Надежда РЫЖКИНА
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Пособие на детей в Новосибирске 2020: сколько будут платить, кому продлят выплатыПособие на детей в Новосибирске 2020: сколько будут платить, кому продлят выплатыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сколько будут платить пособие в Новосибирске 2020, кому продлят выплаты — важный вопрос, который волнует сибиряков. Несколько социальных выплат в Новосибирской области продлят автоматически. Об этом сообщили в областном правительстве во вторник, 7 апреля.

Дело касается ежемесячных детских выплат: пособия на ребенка, выплаты для первого родившегося или усыновленного ребенка и выплаты многодетным семьям. Продление будет работать в том случае, если деньги должны перестать выплачивать с апреля по сентябрь 2020 года.

— Документы сейчас предоставлять не нужно. После того, как срок продления закончится, людям снова надо обратиться в службу соцзащиты со всеми документами, — рассказали в министерстве труда и социального развития новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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