7 Апр 2020 2020-04-07T09:49:55+03:00

Пособие на детей в Новосибирске 2020: сколько будут платить, кому продлят выплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассказываем, сколько будут платить пособие в Новосибирске 2020, кому продлят выплаты

Изменить размер текста: A A

Сколько будут платить пособие в Новосибирске 2020, кому продлят выплаты — важный вопрос, который волнует сибиряков. Несколько социальных выплат в Новосибирской области продлят автоматически. Об этом сообщили в областном правительстве во вторник, 7 апреля.

Дело касается ежемесячных детских выплат: пособия на ребенка, выплаты для первого родившегося или усыновленного ребенка и выплаты многодетным семьям. Продление будет работать в том случае, если деньги должны перестать выплачивать с апреля по сентябрь 2020 года.

— Документы сейчас предоставлять не нужно. После того, как срок продления закончится, людям снова надо обратиться в службу соцзащиты со всеми документами, — рассказали в министерстве труда и социального развития новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU