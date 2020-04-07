2020-04-07T08:02:55+03:00
Общество

В Новосибирск с начала года завезли лимонов в 20 раз больше, чем в прошлом году

В Россельхознадзоре не исключают, что это связано с эпидемией коронавируса
Надежда РЫЖКИНА
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В Новосибирск с начала года завезли лимонов в 20 раз больше, чем в прошлом году.В Новосибирск с начала года завезли лимонов в 20 раз больше, чем в прошлом году.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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С начала 2020 года в Новосибирск почти почти 400 тонн лимонов, чеснока и имбиря из-за границы. Всего на склады временного хранения 296,5 тонн цитрусовых из Узбекистана, 40 тонн имбиря и 56 тонн чеснока из Китая. Об этом рассказали в Россельхознадзоре во вторник, 7 апреля.

Как отметило ведомство, лимонов поступило в 20 раз больше, чем в первом квартале 2019 года. Поставки имбиря увеличились в 1,5 раза, чеснока — остались столько же. Что интересно, больше всего лимонов завезли в марте 2020 года: в этом месяце их поступило 55 тонн.

— Рынок, безусловно, реагирует на изменения в обществе. Не исключаем, что такое увеличение поставок связано с поведением граждан во время эпидемии вируса, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе Россельхознадзора.

Над всеми продуктами провели карантинный фитосанитарный контроль. Владельцам груза выдали акты для продажи товара в Новосибирской области и за ее пределами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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