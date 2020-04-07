«Ростелеком» зафиксировал перераспределение нагрузки на сеть во время самоизоляции новосибирцев

7 Апр 2020 2020-04-07T07:59:18+03:00

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Сейчас, когда школы региона перешли на дистанционное обучение, а сотрудники многих компаний работают удаленно, нагрузка на сеть сопоставима с уровнем выходных дней.

- «Ростелеком» в Новосибирске зафиксировал перераспределение нагрузки на сеть с корпоративного сегмента в массовый, так как многие компании ведут бизнес из дома. Но для нас это не сложно с точки зрения обслуживания, мы привыкли к такому трафику в выходные и праздники, так что серьезных рисков по недостатку мощностей нет. Кроме того, сейчас выполнено дополнительное расширение по наиболее загруженным направлениям и резервирование магистральных каналов связи, чтобы гарантировать бесперебойную работу телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры, - пояснил Виталий Лапицкий, заместитель директора - директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»

В апреле в Новосибирской области продлен режим самоизоляции, все это время на территории региона продолжат действовать акции, которые компания «Ростелеком» объявила в марте. В частности, для абонентов Wink и интерактивного ТВ открыт бесплатный доступ к коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательных программ. Школьники могут учиться дистанционно с цифровым сервисом образования «Ростелеком. Лицей», доступ к которому открыт за 1 рубль в месяц. С этим сервисом выпускникам будет проще подготовиться к сдаче единых государственных экзаменов, которые в этом году перенесли на более поздний срок.