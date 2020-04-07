«Папа прилетел из Санкт-Петербурга»: в Новосибирске госпитализирован ребенок с простудой

7 Апр 2020 2020-04-07T07:50:18+03:00

В Новосибирске в больницу увезли простывшего ребенка, чей папа приехал из Санкт-Петербурга.

У него взяли анализ на коронавирус

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За последние сутки в детскую больницу №3 Новосибирска госпитализировали ребенка. У него есть симптомы ОРВИ, а папа ребенка недавно вернулся из поездки в Санкт-Петербург. Об этом сообщает оперштаб.

— Восемь детей уже выписали. Положительных результатов теста на COVID-19 у детей нет. Всего с подозрением на коронавирус в больнице сейчас 15 детей, — рассказали в оперштабе.

На сегодня новых случаев заболевания коронавирусом нет. В инфекционной больнице №1 — 40 пациентов, результаты которых еще не готовы. У девятерых диагноз подтвержден. Двое больных коронавирусом выписаны, их анализы показали отрицательный результат. Всего в Новосибирской области зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что под пристальное внимание врачей сейчас попадают не только туристы, вернувшиеся из заграницы, но и те, кто прилетел из Москвы и Санкт-Петербурга. Таково распоряжение губернатора Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU