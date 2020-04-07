2020-04-07T07:02:19+03:00
Общество

«Приставил кухонный нож»: у сибирячки в гостях с шеи украли золотую цепочку за 28 тысяч рублей

Похитителю грозит лишение свободы на 10 лет, не считая миллионного штрафа
Надежда РЫЖКИНА
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Новосибирец отобрал у знакомой цепочку за 28 тысяч рублей.Новосибирец отобрал у знакомой цепочку за 28 тысяч рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Новосибирске в квартире собралась компания знакомых. Они распивали спиртное. Прямо во время посиделок один из гостей ограбил другую гостью с золотой цепочкой. Он направил на нее кухонный нож и, угрожая, заставил отдать ему, после — скрылся. Это произошло ночью на 3 апреля, в Заельцовском районе. Женщина рассказала обо всем полиции.

— Полицейские нашли и задержали мужчину, который жил в Заельцовском районе. Стоимость цепочки, которую украл подозреваемый, — 28 тысяч рублей. Предварительно установлено, что цепочку он сдал в ломбард. Ранее мужчина был судим за грабеж и состоял под административным надзором в полиции. С потерпевшей он был мало знаком, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Следователь полиции возбудил уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас подозреваемого отправили под стражу. За преступление новосибирец может лишиться свободы на 10 лет и заплатить штраф до 1 миллиона рублей.

Расследование продолжается, полицейские ищут золотую цепочку и собирают доказательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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