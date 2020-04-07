2020-04-07T06:59:17+03:00
Общество

Пакетик посыпки для куличей – в подарок от «Комсомолки»!

Вместе с ежедневным номером любимой газеты вас ждет полезный презент
Татьяна СОЛОВОВА
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Присыпка для куличей украсит праздничную выпечку.Присыпка для куличей украсит праздничную выпечку.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Уже меньше двух недель осталось для одного из главных православных праздников – Пасхи: отмечать ее в этом году будут в воскресенье, 19 апреля.

Одна из главных традиций в этот день – угощать куличами своих близких за праздничным столом. И «Комсомолка» к Пасхе приготовила праздничный подарок для всех хозяек – пакетик посыпки, который точно пригодится каждой хозяйке. Получит его каждый, кто во вторник, 7 апреля, приобретет ежедневный номер «Комсомольской правды». Приобрести его можно в киосках Пресса, в почтовых отделениях города и области.

Встречайте светлый праздник Пасхи вместе с «Комсомолкой» и радуйте своих родных!

ИСТОЧНИК KP.RU

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