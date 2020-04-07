Пакетик посыпки для куличей – в подарок от «Комсомолки»!
Уже меньше двух недель осталось для одного из главных православных праздников – Пасхи: отмечать ее в этом году будут в воскресенье, 19 апреля.
Одна из главных традиций в этот день – угощать куличами своих близких за праздничным столом. И «Комсомолка» к Пасхе приготовила праздничный подарок для всех хозяек – пакетик посыпки, который точно пригодится каждой хозяйке. Получит его каждый, кто во вторник, 7 апреля, приобретет ежедневный номер «Комсомольской правды». Приобрести его можно в киосках Пресса, в почтовых отделениях города и области.
Встречайте светлый праздник Пасхи вместе с «Комсомолкой» и радуйте своих родных!
ИСТОЧНИК KP.RU