2020-04-07T07:06:53+03:00
Общество

«У него фары были выключены?»: иномарка на высокой скорости протаранила такси

Авария попала на камеру видеонаблюдения
Ульяна ДЖАНКОВА
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Такси попало в ДТП на левом берегу. Фото: пресс-служба ГИБДД НовосибирскТакси попало в ДТП на левом берегу. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирск
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В Новосибирске во вторник, 7 апреля, в 5.00 утра произошло ДТП. Водитель на «Kia Rio» с наклейками такси ехал по улице Немировича-Данченко, потом хотел напротив дома 28/2 по улице Римского-Корсакова повернуть налево в сторону улицу Вертковского, но в это время по улице Немировича-Данченко ехала «Toyota Corolla». «Kia Rio» не успела завершить маневр, в итоге машины столкнулись.

— Водитель «Toyota Corolla» 1989 года рождения водительское удостоверение не имеет, он с различными травмами доставлен в больницу, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.

Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, они выясняют все детали произошедшего.

Момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения. Кадры опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Подписчики паблика уверены, что в ДТП виноват не только таксист, неуспевший проскочить, но и водитель «Toyota Corolla»: люди предполагают, что у него были выключены фары.

В Новосибирске произошло ДТП с такси.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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