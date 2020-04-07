«Отдала им всю пенсию»: бабушка выкинула стиральную машинку на помойку после того, как ее отремонтировал мастер

7 Апр 2020 2020-04-07T06:43:33+03:00

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Из-за некачественной работы мастера стиральных машин пожилая жительница Новосибирска Ирина Богданова потеряла около 24 тысяч рублей. На эти деньги пенсионерка могла жить два месяца. За помощью женщина обратилась в КП-Новосибирск и рассказала, что произошло.

— Сломалась стиральная машина. По телефону мне сказали, что ремонт будет стоить около 7210 рублей — это половина моей пенсии. После ремонта не заметила изменений в лучшую сторону, она по-прежнему гудела, и вода полилась из двух мест. Позже выяснилось, что порван сливной шланг и привод мотора, — рассказала Ирина Богданова.

Снова приехал мастер, опять ремонтировал машинку. В итоге — плюс еще затраты к 7210 рублям. Женщина написала претензию и передала ее в компанию, но спустя 10 дней ей так никто и не ответил.

Корреспонденту КП-Новосибирск Ирина Богданова рассказала, что обращалась в отдел прав потребителей. Там ей посоветовали написать новую претензию, с требованием отремонтировать машину за срок 30 дней. Но отдавать тем же мастерам технику женщина больше не рискнула. Женщина купила новую машинку, а старую собирается выбросить.

КП-Новосибирск попросила прокомментировать ситуацию юриста.

— Здесь клиентку защищает закон о защите прав потребителя. Поскольку в компании не отвечали на претензии, то они должны заплатить еще дополнительный штраф, а с точки зрения гражданского кодекса — полностью возместить убытки. Поэтому женщина может обратиться в суд и полностью возместить стоимость стиральной машины со штрафом и моральный вред. Проблема только в том, что все суды закрыты до 10 апреля. И если она считает, что действительно связалась с мошенниками, можно написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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