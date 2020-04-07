2020-04-07T06:43:33+03:00
Общество

«Отдала им всю пенсию»: бабушка выкинула стиральную машинку на помойку после того, как ее отремонтировал мастер

Юрист советует женщине возместить убыток через суд
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Бабушка выкинула стиральную машинку после того, как ее отремонтировал мастер.Бабушка выкинула стиральную машинку после того, как ее отремонтировал мастер.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Из-за некачественной работы мастера стиральных машин пожилая жительница Новосибирска Ирина Богданова потеряла около 24 тысяч рублей. На эти деньги пенсионерка могла жить два месяца. За помощью женщина обратилась в КП-Новосибирск и рассказала, что произошло.

— Сломалась стиральная машина. По телефону мне сказали, что ремонт будет стоить около 7210 рублей — это половина моей пенсии. После ремонта не заметила изменений в лучшую сторону, она по-прежнему гудела, и вода полилась из двух мест. Позже выяснилось, что порван сливной шланг и привод мотора, — рассказала Ирина Богданова.

Снова приехал мастер, опять ремонтировал машинку. В итоге — плюс еще затраты к 7210 рублям. Женщина написала претензию и передала ее в компанию, но спустя 10 дней ей так никто и не ответил.

Корреспонденту КП-Новосибирск Ирина Богданова рассказала, что обращалась в отдел прав потребителей. Там ей посоветовали написать новую претензию, с требованием отремонтировать машину за срок 30 дней. Но отдавать тем же мастерам технику женщина больше не рискнула. Женщина купила новую машинку, а старую собирается выбросить.

КП-Новосибирск попросила прокомментировать ситуацию юриста.

— Здесь клиентку защищает закон о защите прав потребителя. Поскольку в компании не отвечали на претензии, то они должны заплатить еще дополнительный штраф, а с точки зрения гражданского кодекса — полностью возместить убытки. Поэтому женщина может обратиться в суд и полностью возместить стоимость стиральной машины со штрафом и моральный вред. Проблема только в том, что все суды закрыты до 10 апреля. И если она считает, что действительно связалась с мошенниками, можно написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 поддержит новосибирцев за рубежом
В Новосибирск с начала года завезли лимонов в 20 раз больше, чем в прошлом году
«Ростелеком» зафиксировал перераспределение нагрузки на сеть во время самоизоляции новосибирцев
«Папа прилетел из Санкт-Петербурга»: в Новосибирске госпитализирован ребенок с простудой
«Приставил кухонный нож»: у сибирячки в гостях с шеи украли золотую цепочку за 28 тысяч рублей
Пакетик посыпки для куличей – в подарок от «Комсомолки»!
«У него фары были выключены?»: иномарка на высокой скорости протаранила такси
«Отдала им всю пенсию»: бабушка выкинула стиральную машинку на помойку после того, как ее отремонтировал мастер
Вывозные рейсы возобновили: рассказываем, где туристам смотреть нужную информацию о самолетах
«Записала обращение и пропала»: Надежду Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус
«Ударила 20 раз каждого»: сибирячка зарубила топором двоих мужчин
Свет и воду не отключат из-за долгов до января 2021 года
Военкоматы перешли на удаленку: рассказываем, как это будет работать
«Денег — ни копья»: пенсионерка с внучкой будет просить милостыню на ГОА, потому что не может улететь в Новосибирск
Ветер повалит деревья: в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение
Отец пытался его спасти: двухлетний мальчик умер, подавившись курагой
Губернатор Андрей Травников: «В любой момент готовы принять решение о прекращении самоизоляции»
Умерла Роза Литвиненко - легенда новосибирского телевидения
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Новосибирске: какие штрафы предусмотрены
«Определить, какой именно у меня вирус, не могут»: в Новосибирске так и не выяснили, чем болеет Лев Лещенко
Художник Артем Лоскутов пообещал сжечь гонорар за картины с коронавирусом — это более 70 тысяч рублей
«Как с рецидивистами» - туристов под охраной вывозят из новосибирского обсерватора
В Новосибирске семь парней устроили драку у магазина: разнимать их пришлось охране