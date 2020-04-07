Вывозные рейсы возобновили: рассказываем, где туристам смотреть нужную информацию о самолетах

7 Апр 2020 2020-04-07T05:24:55+03:00

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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел совещание со своими заместителями. Заседание состоялось в понедельник, 6 апреля. Премьер сообщил о том, что Россия возобновила вывозные рейсы. В конце прошлой недели они были приостановлены. Это вызвало беспокойство у многих туристов, не успевших вернуться в Россию. Об этом говорится на kp.ru.

— Мы предпринимаем усилия, чтобы люди вернулись домой. Для этого надо только подать заявление на портале госуслуг, — сказал Мишустин.

Информация о рейсах будет публиковаться на сайте стопкоронавирус.рф. При этом премьер попросил туристов писать заявление, если им на самом деле необходимо вернуться на родину. По словам Мишустина, бывали случаи, когда человек значится в списках, но на рейс не является, и самолет летит полупустым. В это время другие туристы могли бы попасть на родину.

Напомним, мы рассказывали о том, что пенсионерка из Новосибирска вместе со своей семьей не может вернуться из Индии. У них закончилась аренда бунгало и деньги. Банки сейчас на ГОА не работает, там объявлен карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU