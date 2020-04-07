«Записала обращение и пропала»: Надежду Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус

7 Апр 2020 2020-04-07T04:33:53+03:00

О том, что 70-летняя артистка в больнице, стало известно вечером 6 апреля

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Сначала у Надежды Бабкиной диагностировали пневмонию, также сделан тест на коронавирус. Об этом сообщает kp.ru.

Родные и знакомые звезды на звонки СМИ не отвечают.

О том, что артистка в больнице всем стало известно вечером 6 апреля. Как сообщает Пятый канал, Надежду Бабкину госпитализировали в частную клинику с 1 апреля.

Последний раз певица выходила на связь в своем аккаунте в Инстаграме. Там она записала видеообращение к подписчикам. Артистка призвала людей соблюдать самоизоляцию и не рисковать здоровьем.

— Это уже не шутки! Ничего, отдохнем немного от кафе и ресторанов, — обратилась певица.

Несмотря на призыв, известно, что Надежда Бабкина отметила 19 марта свой юбилей. Она собрала гостей в ресторане. Тогда еще не был объявлен режим самоизоляции, но пожилым людям рекомендовали отсидеться дома. Известно, что на дне рождения звезды был Александр Буйнов. Ранее он посетил вечеринку, где был Лев Лещенко. У звезды чуть позже диагностировали коронавирус.

ngbabkina Бабкина попросила всех оставаться дома

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ИСТОЧНИК KP.RU