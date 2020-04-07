«Ударила 20 раз каждого»: сибирячка зарубила топором двоих мужчин
Новосибирский областной суд вынес приговор 47-летней женщине. Она убила двоих мужчин. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
— Установлено, что в октябре прошлого года в Тогучине Новосибирской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения женщина нанесла по 20 ударов топором двум мужчинам. Они погибли на месте, — рассказали в ведомстве.
Известно, что сразу после случившегося женщина не стала скрываться, а рассказала обо всем соседям.
На предварительном следствии и в суде женщина признала свою вину, но от от дачи показаний отказалась.
Суд признал ее виновной в убийстве двух мужчин и приговорил к 13 года в колонии обычного режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU