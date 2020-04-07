2020-04-07T04:08:37+03:00
Общество

«Ударила 20 раз каждого»: сибирячка зарубила топором двоих мужчин

После произошедшего женщина обо всем рассказала соседям
Ульяна ДЖАНКОВА
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Женщина забила до смерти топором двоих мужчин.Женщина забила до смерти топором двоих мужчин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новосибирский областной суд вынес приговор 47-летней женщине. Она убила двоих мужчин. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— Установлено, что в октябре прошлого года в Тогучине Новосибирской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения женщина нанесла по 20 ударов топором двум мужчинам. Они погибли на месте, — рассказали в ведомстве.

Известно, что сразу после случившегося женщина не стала скрываться, а рассказала обо всем соседям.

На предварительном следствии и в суде женщина признала свою вину, но от от дачи показаний отказалась.

Суд признал ее виновной в убийстве двух мужчин и приговорил к 13 года в колонии обычного режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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