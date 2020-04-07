Свет и воду не отключат из-за долгов до января 2021 года

7 Апр 2020 2020-04-07T03:55:30+03:00

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Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о том, что россиянам перестанут отключать коммунальные услуги за долги, передает kp.ru. Об этом стало известно на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в понедельник, 6 апреля.

Мишустин сообщил, что до 1 января 2021 года не будут начисляться штрафы и отключаться услуги ЖКХ за долги. Не придется платить пени и за просрочку взносов за капитальный ремонт.

— За неоплаченные газ, тепло, воду, канализацию, электричество, вывоз бытовых отходов не будут взиматься штрафы. Временный мораторий мы вводим для всех россиян, независимо от их доходов, — сказал Михаил Мишустин.

Малоимущим семьям автоматически продлят выплату субсидий на полгода. Это касается тех, у кого срок предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг истекает с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Рассказал премьер и о том, что изменится в медицинской сфере. По его словам, у всех, кто не успел оформить и переоформить полисы ОМС, также автоматически продлят срок их действия. Также Мишустин уточнил, что в России временно приостановлены диспансеризация и плановые осмотры в поликлиниках. Но все пациенты, в том числе с онкологией, которым срочно требуется медицинская помощь, должны ее получать и продолжать лечение.

— При необходимости правительство будет сокращать сроки регистрации лекарств и медицинских изделий, чтобы они быстрее поступали в продажу, — сообщил Мишустин.

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ИСТОЧНИК KP.RU