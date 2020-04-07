«Денег — ни копья»: пенсионерка с внучкой будет просить милостыню на ГОА, потому что не может улететь в Новосибирск

7 Апр 2020 2020-04-07T02:59:09+03:00

Получить перевод от родных они не могут, так как банки из-за угрозы коронавируса в Индии закрыты

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В сложной ситуации оказалась пенсионерка Людмила Михайловна из Новосибирска. Пожилая женщина вместе с дочкой, зятем и маленькой внучкой прилетела на отдыха в Индию. Это было в начале марта. На ГОА они планировали провести месяц. Но планы на отдых испортила эпидемия коронавируса. Сейчас новосибирцы никак не могу улететь в Новосибирск. Ситуацию осложняет то, что у семьи закончились деньги. Об этом сообщает издание «Сибкрай».

— А у нас билеты на 6 апреля, но через Казахстан — на «Эйр Астана». Они своих вывезли и больше не вывозят. Таких как мы очень много. Вывозят «Уральские Авиалинии», но только своих пассажиров, — рассказывает Людмила Михайловна.

По словам пенсионерки, все кругом закрыто. Рядом с ними есть работает только один магазин. Аренда на мопед и бунгало уже закончились. Родные выслали семье деньги, но получить их новосибирцы не могут, так как банки работают по непонятному им графику, а до них еще надо дойти по жаре около двух часов.

На Едином портале госуслуг семья заполнила специальную электронную форму для тех туристов из России, кому заграницей нужна экстренная помощь. Новосибирцы это сделали еще 27 марта, но пока тишина. По словам пенсионерки им продуктами помогают блогеры из Москвы, которые прилетели на зимовку в Индию.

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