2020-04-07T03:30:23+03:00
Общество

Военкоматы перешли на удаленку: рассказываем, как это будет работать

Эта мера временная, на период нерабочих из-за угрозы коронавируса дней
Надежда РЫЖКИНА
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Всех сотрудников военкоматов перевели на удаленку, однако об отмене призыва речи не идетВсех сотрудников военкоматов перевели на удаленку, однако об отмене призыва речи не идетФото: Александр КОЦ
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В Генштабе kp.ru объяснили, как будут работать военные комиссариаты в период нерабочего месяца. Все их сотрудники перешли на удаленный режим, однако работа военкоматов от того не затормозилась.

Сейчас призывникам станут звонить или слать письма на электронную почту, что собрать или уточнить все нужные данные. Таким образом в коридорах не будут толпиться сотни призывников и исчезнет риск подхватить вирус.

— Главная задача — не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и военнослужащих, - заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. - С этой целью призывные и сборные пункты заранее обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами.

Также в Генштабе напомнили, что по указу министра обороны всех новобранцев отправят по воинским частям не раньше 20 мая. И даже те, кто поедут в войска в мае-июне, сначала обязательно пройдут 14-дневный карантин. отправившиеся в войска в мае-июне новобранцы перед тем, как попадут в свои части, пройдут 14-дневный карантин.

Напомним, по указу президента во время весеннего призыва - 2020 на военную службу (до 15 июля) в строй должны встать 135 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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