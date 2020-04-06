Ветер повалит деревья: в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение

6 Апр 2020 2020-04-06T20:14:34+03:00

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Новосибирское управление МЧС России объявило штормовой прогноз: 8 и 9 апреля в регионе ожидается сильный ветер до 17-22 метров в секунду, местами возможным порывы до 25-27 метров. Непогода ухудшит дорожную обстановку, возможны порывы линий электропередач, падение деревьев и рекламных щитов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в среду ожидается 8-10 градусов тепла, ночью температура опуститься до -2, а в четверг днем снова потеплеет до 7-9 градусов. Синоптики также предупреждают горожан о сильном ветре. При этом обильных осадков не ожидается. В соседней Томской области возможен гололед, дождь и снег.

Специалисты рекомендуют людям в такую погоду быть предельно осторожными с огнем и соблюдать меры пожарной безопасности. Пешеходам нужно обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся на ветру конструкций, а автомобилистам — не парковать машины под деревьями или вывесками.

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ИСТОЧНИК KP.RU