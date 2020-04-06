2020-04-06T20:02:02+03:00
Происшествия

Отец пытался его спасти: двухлетний мальчик умер, подавившись курагой

Мужчина делал все, что по телефону советовали ему врачи
Татьяна СОЛОВОВА
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Врачам не удалось спасти ребенка.Врачам не удалось спасти ребенка.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Трагедия в поселке Лесной Городок Одинцовского района произошла утром 4 апреля. Мама кормила своего 2-летнего сына, когда случилась беда: мальчик подавился курагой и стал задыхаться.

Папа ребенка сразу же начал звонить в «Скорую помощь». 15 минут, пока ехали врачи, отец мальчика слушал по телефону указания медик аи пытался спасти сына. Увы, безуспешно: мальчик погиб.

- Как пояснили врачи полицейским, кусочек кураги попал ребенку в разветвление бронхов, в связи с чем спасти его не представлялось возможным, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сейчас во всех обстоятельствах гибели мальчика разбирается Следственный комитет: правоохранители начали проверку по этому делу и выясняют, почему не удалось спасти ребенка.

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Пока скорая мчалась на место, врач службы спасения давал указания как реанимировать 2-летнего малыша (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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