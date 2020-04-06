Умерла Роза Литвиненко - легенда новосибирского телевидения

6 Апр 2020 2020-04-06T17:20:09+03:00

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Легенда новосибирского телевидения - Роза Литвиненко - скончалась в 84 года. Родственница знаменитой женщины-кинокритика - Анастасия Журавлева - подтвердила факт трагедии.

Роза Александровна Литвиненко родилась в 1936 году на Украине, в молодости кончила Московский педагогический институт, затем училась в Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

В 1960 году Роза Литвиненко пришла работать на новосибирской телевидение, начав с ассистентом режиссера у истоков телерадиокомпании. Вскоре стала редактором, затем — старшим редактором кинопрограмм и кинопередач. Готовила циклы передач «Кино и мы», «Кино и зритель», «Ученый комментирует фильм», «Творческие портреты деятелей кино», «Обсуждаем фильм», «Новости киноэкрана», «У нас в гостях».

Самой запоминающейся работой Розы Литвиненко стала программа «Кино и зритель», которая выходила в эфир более 40 лет подряд. Гостями программы были звезды советского кино: актеры Андрей Миронов, Иннокентий Смоктуновский, режиссер Андрей Тарковский и другие.

Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования семье Розы Литвиненко.

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