2020-04-06T17:20:09+03:00
Общество

Умерла Роза Литвиненко - легенда новосибирского телевидения

Известный кинокритик скончалась на 84-м году жизни
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Роза Литвиненко была главным кинокритиком Новосибирска долгие 40 лет. Фото c сайта "Ведомостинсо.рф"Роза Литвиненко была главным кинокритиком Новосибирска долгие 40 лет. Фото c сайта "Ведомостинсо.рф"
Изменить размер текста:

Легенда новосибирского телевидения - Роза Литвиненко - скончалась в 84 года. Родственница знаменитой женщины-кинокритика - Анастасия Журавлева - подтвердила факт трагедии.

Роза Александровна Литвиненко родилась в 1936 году на Украине, в молодости кончила Московский педагогический институт, затем училась в Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

В 1960 году Роза Литвиненко пришла работать на новосибирской телевидение, начав с ассистентом режиссера у истоков телерадиокомпании. Вскоре стала редактором, затем — старшим редактором кинопрограмм и кинопередач. Готовила циклы передач «Кино и мы», «Кино и зритель», «Ученый комментирует фильм», «Творческие портреты деятелей кино», «Обсуждаем фильм», «Новости киноэкрана», «У нас в гостях».

Самой запоминающейся работой Розы Литвиненко стала программа «Кино и зритель», которая выходила в эфир более 40 лет подряд. Гостями программы были звезды советского кино: актеры Андрей Миронов, Иннокентий Смоктуновский, режиссер Андрей Тарковский и другие.

Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования семье Розы Литвиненко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Андрей Травников: «В любой момент готовы принять решение о прекращении самоизоляции»
Умерла Роза Литвиненко - легенда новосибирского телевидения
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Новосибирске: какие штрафы предусмотрены
«Определить, какой именно у меня вирус, не могут»: в Новосибирске так и не выяснили, чем болеет Лев Лещенко
Художник Артем Лоскутов пообещал сжечь гонорар за картины с коронавирусом — это более 70 тысяч рублей
«Как с рецидивистами» - туристов под охраной вывозят из новосибирского обсерватора
В Новосибирске семь парней устроили драку у магазина: разнимать их пришлось охране
Успеть до 9 мая: в Новосибирске начался весенний ремонт дорог
«Родители обрадовались и ждут еще»: детская студия записала онлайн-уроки по музыке для малышей
Пенсии в Новосибирске в апреле 2020: как получить через Почту России и Сбербанк
«Врачи и медработники сейчас сражаются за наши жизни»: Андрей Травников призвал единороссов помогать медикам и волонтерам
Двое заболевших коронавирусом кемеровчан летели через Новосибирск
Говорили же, дома надо сидеть: рыбаки на машине провалилась под лед
Режим работы МФЦ в Новосибирске во время самоизоляции: какие документы можно оформить и получить
Новосибирские школьники передали в больницу 2,5 тысячи масок, которые сшили сами
«Они умрут от истощения»: из-за коронавируса животные пони-фермы в Новосибирске остались без еды
Туристов из Таиланда, прилетевших в Новосибирск, отправили из обсервации на домашний карантин
В апреле все парковки на Красном проспекте Новосибирска станут бесплатными
Новосибирцы до 30 апреля смогут бесплатно консультироваться онлайн с московскими врачами
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
Пьяный полицейский протаранил машины и попытался скрыться: публикуем видео
Индекс уровня самоизоляции в Новосибирске на 6 апреля 2020: худший показатель в стране
В Новосибирске мужчина потерял сознание на остановке: его осматривают врачи «Скорой помощи»
«Немного позитива во время карантина»: новосибирский пожарный спел про самоизоляцию
Не больше, чем на людей: губернатор Новосибирской области выделит деньги на поддержку животных из зоопарка
В Новосибирске племянник насмерть забил ножом своего старого дядю
Спасатели вытащили из погреба собаку, за которой недоглядел хозяин