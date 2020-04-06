2020-04-06T15:55:01+03:00
Общество

«Определить, какой именно у меня вирус, не могут»: в Новосибирске так и не выяснили, чем болеет Лев Лещенко

Певец пошел на поправку и дал первое интервью КП
Татьяна СОЛОВОВА
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Лев Лещенко идет на поправку.Лев Лещенко идет на поправку.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Лев Лещенко идет на поправку: последние его анализы на коронавирус оказались отрицательные. Напомним, артист серьезно заболел после гастролей в США, плохо почувствовала себя и его супруга Ирина.

Сейчас певец вместе с женой находится в обычной палате в Коммунарке, и дал первое интервью журналистам КП.

- У меня было серьезное двустороннее воспаление легких вирусного происхождения. Я узнал в больнице, что сейчас гуляет 5 или 6 типов вирусов, не обязательно только коронавирус. Сначала в Новосибирск тест отправляли. Определить точно, какой именно у меня был, до сих пор не могут, - объяснил kp.ru Лев Валерьянович. - Система тестов, которая существует, не очень точная.

Лев Лещенко подчеркнул, что им предстоит пройти компьютерную томографию, и, скорее всего, уже в понедельник, 6 апреля, они с супругой окажутся дома.

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Народный артист рассказал, что последние анализы на коронавирус у него отрицательные (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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