2020-04-06T15:49:14+03:00
Общество

Художник Артем Лоскутов пообещал сжечь гонорар за картины с коронавирусом — это более 70 тысяч рублей

Он сказал, что ему эти деньги не нужны
Ульяна ДЖАНКОВА
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Артем Лоскутов продал картину, посвященную коронавирусу почти за 28 тысяч рублей. Фото: Артем ЛоскутовАртем Лоскутов продал картину, посвященную коронавирусу почти за 28 тысяч рублей. Фото: Артем Лоскутов
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Художник из Новосибирска Артем Лоскутов продал с аукциона в Facebook две картины, посвященные коронавирусу. Первая ушла с молотка за 45 тысяч рублей, а вторая — почти за 28 тысяч рублей.

Оба полотна выполнены в стиле «дубинопись». Артем Лоскутов сам придумал его.

Сначала он пишет фон, а потом бьет по картине полицейской дубинкой, на которую нанесена краска. Кстати, ее он купил в интернет-магазине за 800 рублей у бывшего полицейского, по крайней мере, продавец именно так представился.

Еще одно полотно ушло за 45 тысяч рублей. Фото: Артем Лоскутов

Еще одно полотно ушло за 45 тысяч рублей. Фото: Артем Лоскутов

На этот раз в качестве фона выступила корона и вирус. На первой картине полицейская дубинка бьет по вирусу, а на второй по короне. Первое полотно названо — «Борьба», второе — «Сбить корону».

— Деньги от продажи картин сожгу, мне они не нужны, — рассказал Артем Лоскутов КП-Новосибирск.

Напомним, художник Артем Лоскутов известен в Новосибирске, как организатор первомайских шествий «Монстрация».

Новосибирский художник сказал, что сожгет свой гонорар за картины с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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