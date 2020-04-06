Художник Артем Лоскутов пообещал сжечь гонорар за картины с коронавирусом — это более 70 тысяч рублей
Художник из Новосибирска Артем Лоскутов продал с аукциона в Facebook две картины, посвященные коронавирусу. Первая ушла с молотка за 45 тысяч рублей, а вторая — почти за 28 тысяч рублей.
Оба полотна выполнены в стиле «дубинопись». Артем Лоскутов сам придумал его.
Сначала он пишет фон, а потом бьет по картине полицейской дубинкой, на которую нанесена краска. Кстати, ее он купил в интернет-магазине за 800 рублей у бывшего полицейского, по крайней мере, продавец именно так представился.
Еще одно полотно ушло за 45 тысяч рублей. Фото: Артем Лоскутов
На этот раз в качестве фона выступила корона и вирус. На первой картине полицейская дубинка бьет по вирусу, а на второй по короне. Первое полотно названо — «Борьба», второе — «Сбить корону».
— Деньги от продажи картин сожгу, мне они не нужны, — рассказал Артем Лоскутов КП-Новосибирск.
Напомним, художник Артем Лоскутов известен в Новосибирске, как организатор первомайских шествий «Монстрация».
Новосибирский художник сказал, что сожгет свой гонорар за картины с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU