«Как с рецидивистами» - туристов под охраной вывозят из новосибирского обсерватора
Группу туристов перевезли из новосибирского обсерватора в аэропорт. Это жители Красноярска, которые прибыли из Таиланда: с самолета их сразу забрали в изоляцию – в здание, где в добрые времена работает социальный центр «Заря».
«Родители отдают свои порции детям» - девушка из обсервации рассказала о питании в центре и о состоянии номеров. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
В «Заре» гостям не понравилось, несмотря на полный бесплатный «all inclusive»: красноярцы пожаловались на грязь в номерах и плохое питание. И вот власти Красноярска вызволяют своих жителей. О том, что людей перевезли в Толмачево, КП-Новосибирск сообщили сразу несколько туристов.
- Из автобуса не выпускают и ничего не говорят. Просто сидим и ждем, - поделилась с изданием одна из путешественниц и, прислав фото охраны, добавила: - С нами, как с рецидивистами.
В ближайшие если не минуты, то часы группу должны отправить самолетом в Красноярск. А там – либо свой обсерватор, либо карантин на дому.
КП-Новосибирск следит за судьбой путешественников.
Туристов вывезли из обсервации в аэропорт.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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