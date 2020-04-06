2020-04-06T15:33:13+03:00
Общество

«Как с рецидивистами» - туристов под охраной вывозят из новосибирского обсерватора

Жителей Красноярска на несколько дней изолировали в социальном центре, а теперь отправляют в родной регион
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Путешественников тщательно охраняют. Фото предоставлено героями публикации.Путешественников тщательно охраняют. Фото предоставлено героями публикации.
Изменить размер текста:

Группу туристов перевезли из новосибирского обсерватора в аэропорт. Это жители Красноярска, которые прибыли из Таиланда: с самолета их сразу забрали в изоляцию – в здание, где в добрые времена работает социальный центр «Заря».

«Родители отдают свои порции детям» - девушка из обсервации рассказала о питании в центре и о состоянии номеров. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

В «Заре» гостям не понравилось, несмотря на полный бесплатный «all inclusive»: красноярцы пожаловались на грязь в номерах и плохое питание. И вот власти Красноярска вызволяют своих жителей. О том, что людей перевезли в Толмачево, КП-Новосибирск сообщили сразу несколько туристов.

- Из автобуса не выпускают и ничего не говорят. Просто сидим и ждем, - поделилась с изданием одна из путешественниц и, прислав фото охраны, добавила: - С нами, как с рецидивистами.

В ближайшие если не минуты, то часы группу должны отправить самолетом в Красноярск. А там – либо свой обсерватор, либо карантин на дому.

КП-Новосибирск следит за судьбой путешественников.

Туристов вывезли из обсервации в аэропорт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Новосибирске: какие штрафы предусмотрены
«Определить, какой именно у меня вирус, не могут»: в Новосибирске так и не выяснили, чем болеет Лев Лещенко
Художник Артем Лоскутов пообещал сжечь гонорар за картины с коронавирусом — это более 70 тысяч рублей
«Как с рецидивистами» - туристов под охраной вывозят из новосибирского обсерватора
В Новосибирске семь парней устроили драку у магазина: разнимать их пришлось охране
Успеть до 9 мая: в Новосибирске начался весенний ремонт дорог
«Родители обрадовались и ждут еще»: детская студия записала онлайн-уроки по музыке для малышей
Пенсии в Новосибирске в апреле 2020: как получить через Почту России и Сбербанк
«Врачи и медработники сейчас сражаются за наши жизни»: Андрей Травников призвал единороссов помогать медикам и волонтерам
Двое заболевших коронавирусом кемеровчан летели через Новосибирск
Говорили же, дома надо сидеть: рыбаки на машине провалилась под лед
Режим работы МФЦ в Новосибирске во время самоизоляции: какие документы можно оформить и получить
Новосибирские школьники передали в больницу 2,5 тысячи масок, которые сшили сами
«Они умрут от истощения»: из-за коронавируса животные пони-фермы в Новосибирске остались без еды
Туристов из Таиланда, прилетевших в Новосибирск, отправили из обсервации на домашний карантин
В апреле все парковки на Красном проспекте Новосибирска станут бесплатными
Новосибирцы до 30 апреля смогут бесплатно консультироваться онлайн с московскими врачами
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
Пьяный полицейский протаранил машины и попытался скрыться: публикуем видео
Индекс уровня самоизоляции в Новосибирске на 6 апреля 2020: худший показатель в стране
В Новосибирске мужчина потерял сознание на остановке: его осматривают врачи «Скорой помощи»
«Немного позитива во время карантина»: новосибирский пожарный спел про самоизоляцию
Не больше, чем на людей: губернатор Новосибирской области выделит деньги на поддержку животных из зоопарка
В Новосибирске племянник насмерть забил ножом своего старого дядю
Спасатели вытащили из погреба собаку, за которой недоглядел хозяин