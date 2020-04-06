2020-04-06T15:15:07+03:00
Общество

В Новосибирске семь парней устроили драку у магазина: разнимать их пришлось охране

Об этом рассказали в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ
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Охранники утихомирили нарушителей. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Охранники утихомирили нарушителей. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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Согласно отчету дежурной части Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в прошедшие выходные дни правонарушения в Новосибирске совершали нарушители режима самоизоляции – бесцельно разгуливающие по улицам граждане, находящиеся в нетрезвом состоянии.

03.04.2020г. В 04:07 сигнал тревоги поступил из киоска по продаже табака, находящегося в Ленинском районе на ул. Колхидская. Двое пьяных мужчин приставали к продавцу, мешали работать. Приехавшие на вызов гвардейцы убедили ночных гуляк разойтись по домам.

04.04.2020г. В 22:21 ГБР ГВАРДИИ вызвали в продуктовый магазин, расположенный на ул. Спортивная в Ленинском районе города. Нетрезвый мужчина слонялся по магазину, мешал продавцам работать. Прибывшие на вызов бойцы ГБР выпроводили его на улицу.

04.04.2020г. В 22:30 в Заельцовском районе на улице около пивного магазина группа нетрезвых молодых людей (около 7 человек) устроила потасовку. То ли в шутку, то ли всерьез парни толкались между собой, общаясь при этом громко и возбужденно. Их поведение насторожило продавца магазина, и она нажала кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие на вызов бойцы ГБР проследили, чтобы пьяная компания удалилась от охраняемого объекта. Ущерб магазину не причинен.

05.04.2020г. В 23.35 кнопку тревожной сигнализации нажала продавец продуктового киоска, находящегося на Горском микрорайоне. Двое пьяных мужчин мешали ей закрывать жалюзи. Вызов охраны напугал их, не дожидаясь приезда ГБР, они ушли.

05.04.2020г. В 03:07 двое пьяных молодых людей настойчиво стучали в закрытые на ночь двери пивного павильона, находящегося на пр. Дзержинского. Они требовали, чтобы им открыли дверь и продали пиво. Даже, когда приехал экипаж ГБР, парни всё равно не хотели уходить без спиртного и стучались в магазин. Гвардейцы были вынуждены задержать хулиганов и передать их сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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