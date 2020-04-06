2020-04-06T15:04:51+03:00
Общество

Успеть до 9 мая: в Новосибирске начался весенний ремонт дорог

Власти надеются быстро и качественно привести в порядок проезжую часть, так как сейчас в городе существенно меньше машин
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Ямы на дорогах ремонтируют и днем, и ночью Фото: пресс-служба мэрии НовосибирскаЯмы на дорогах ремонтируют и днем, и ночью Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска
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Поддерживающий ремонт дорог в нашем городе делают каждую весну. В этот год мэр Новосибирска Анатолий Локоть поставил задачу выполнить все работы до 9 мая.

— Бригады ДЭУ уже работают во всех районах города. С подрядчиками заключены договора и запущены два асфальтобетонных завода. Наша общая задача — закрыть все ямы, которые мешают водителям, и влияют на скорость движения. Сейчас на дорогах не так много машин, и мы воспользовались моментом, чтобы начать ремонт. Кроме того, сократили стандартные сроки проведения работ. Необходимо до 9 мая отремонтировать те места дорожного полотна, где ситуация наиболее критична, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ремонт начали с тех участков дорог, где движение интенсивнее. В этот список не вошли улицы, на которых запланирован капитальный ремонт или реконструкция в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эти работы начнут в конце мая.

Заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса — начальник управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска Юрий Сердюк отметил, что необходимо отремонтировать достаточно большую площадь — более 200 тысяч квадратных метров. Бригады работают не только днем. Так, сегодня ночью предприятие «Регион-Сибирь» отремонтировало участок улицы Ипподромской и частично Южную площадь. За одну ночь рабочие успевают покрыть дорожным полотном полторы тысячи квадратных метров.

Поддерживающий ремонт производится горячим асфальтобетоном. Его состав адаптирован к компонентам уже имеющегося дорожного покрытия.Этот метод считается наиболее эффективным в нашей стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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