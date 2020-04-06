2020-04-06T14:45:35+03:00
Общество

«Родители обрадовались и ждут еще»: детская студия записала онлайн-уроки по музыке для малышей

В качестве операторов и монтажеров выступили сами педагоги
Ульяна ДЖАНКОВА
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Студия детского творчества записала онлайн-уроки для своих воспитанников. Фото: стоп-кадрСтудия детского творчества записала онлайн-уроки для своих воспитанников. Фото: стоп-кадр
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Из-за угрозы коронавируса нерабочие дни продлили до 30 апреля. Детская студия творчества «Флитлик» нашла выход из, казалось бы, сложной ситуации. Для своих воспитанников педагоги сами записали онлайн-уроки.

— Такая форма работы — наше будущее. Сейчас не только мы делаем такие занятия, спортивные и танцевальные секции, другие детские центры также переходят в онлайн. У нас дети, которые обучаются английскому языку, уже две недели, как на дистанционных занятиях. Но у них по курсу все уже давно разработано и платформа отдельная. Они просто перешли и все, — рассказала КП-Новосибирск руководитель студии Анна Басманова. — Мы записали урок по музыке. Она всегда интересна детям, и маленьким и большим. И у нас хороший педагог по музыке. Урок рассчитан для детей от двух лет.

Родители уже получили ссылки с первым онлайн-уроком. По словам Анны, они остались довольны, и ждут еще дистанционные занятия. Кстати, уже отсняты занятия по фитнесу и творчеству. Возможно, скоро появятся уроки по чтению. Небольшие обучающие ролики педагоги снимают и монтируют сами.

В Новосибирске детская студия записала онлайн-уроки по музыке фитнесу и творчеству для малышей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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