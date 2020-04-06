2020-04-06T13:51:57+03:00
Общество

Пенсии в Новосибирске в апреле 2020: как получить через Почту России и Сбербанк

Рассказываем, как получить через Почту России и Сбербанк пенсии в Новосибирске в апреле 2020
Ульяна ДЖАНКОВА
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Как будут давать пенсии в нерабочие дни.Как будут давать пенсии в нерабочие дни.
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Нерабочие дни из-за угрозы коронавируса продлятся до 30 апреля, мы узнали, как получить через Почту России и Сбербанк пенсии в Новосибирске в апреле 2020.

Так, Почта России в Новосибирской области выплатит все пенсии и социальные пособия до 15 апреля, даже если день выплаты приходится с 16 по 25 апреля.

— Чтобы помочь осуществить Почте России эту важную социальную функцию, необходимо, чтобы все получатели региона, а это чуть меньше 300 тысяч человек, в этот период времени находились дома, — рассказали в пресс-службе Почта России в Новосибирской области. — В доставке пенсий по области задействованы более 1200 почтальонов. Все почтальоны оснащены масками, осуществляется выдача перчаток.

В «Сбербанке» с 6 по 30 апреля офисы по обслуживанию физических лиц будут работать в усиленном режиме выходного дня по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

График работы офисов банка можно уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив») или по номеру 8 (800) 555-55-50.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

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Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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