Пенсии в Новосибирске в апреле 2020: как получить через Почту России и Сбербанк
Нерабочие дни из-за угрозы коронавируса продлятся до 30 апреля, мы узнали, как получить через Почту России и Сбербанк пенсии в Новосибирске в апреле 2020.
Так, Почта России в Новосибирской области выплатит все пенсии и социальные пособия до 15 апреля, даже если день выплаты приходится с 16 по 25 апреля.
— Чтобы помочь осуществить Почте России эту важную социальную функцию, необходимо, чтобы все получатели региона, а это чуть меньше 300 тысяч человек, в этот период времени находились дома, — рассказали в пресс-службе Почта России в Новосибирской области. — В доставке пенсий по области задействованы более 1200 почтальонов. Все почтальоны оснащены масками, осуществляется выдача перчаток.
В «Сбербанке» с 6 по 30 апреля офисы по обслуживанию физических лиц будут работать в усиленном режиме выходного дня по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
График работы офисов банка можно уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:
900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив») или по номеру 8 (800) 555-55-50.
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ИСТОЧНИК KP.RU