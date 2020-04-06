«Врачи и медработники сейчас сражаются за наши жизни»: Андрей Травников призвал единороссов помогать медикам и волонтерам

6 Апр 2020 2020-04-06T13:50:52+03:00

К борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области присоединяются новые общественные организации и движения

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Депутаты и члены партии «Единая Россия» из своих средств оплачивают и лично приносят пожилым людям продуктовые наборы и лекарства, организуют волонтерские центры на округах, обеспечивают земляков средствами индивидуальной защиты, а врачей - транспортом.

Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Андрей Травников уверен: так должен работать каждый член и сторонник партии на своем месте. По его словам, «Единая Россия» как самая мощная политическая сила области должна объединить всех активных и неравнодушных жителей для решения общей проблемы.

- Прошу всех членов и сторонников партии, особенно депутатов всех уровней, подключиться и помогать волонтерам всем, чем можете. Помочь врачам и медицинским работникам, которые сейчас сражаются за наши жизни и здоровье на передовой. Помочь каждому земляку, нуждающемуся в заботе и защите в это нелегкое время, - обратился к однопартийцам Андрей Травников.

Новосибирские единороссы услышали призыв секретаря. Так, депутаты Николай Мочалин и Екатерина Митряшина направили в социальные учреждения Дзержинского района Новосибирска более 4 тысяч масок.

По инициативе депутата Заксобрания от «ЕР» Сергея Конько на базе его общественной приемной в Плющихинском жилмассиве открылся волонтерский центр помощи людям, находящимся на временной самоизоляции. Добровольцы каждый день покупают и доставляют нуждающимся самое необходимое: продукты и лекарства.

Жителям своего избирательного округа помогает и областной депутат-единоросс Глеб Поповцев: сельхозпредприятие, которым руководит парламентарий, направляет нуждающимся жителям округа мешки с картофелем.

В конце марта партия в региональной общественной приемной открыла волонтерский центр помощи людям, находящимся на самоизоляции. На базе центра работают почти 600 добровольцев из основных волонтерских организаций области: «Молодая гвардия», «Волонтеры Победы», добровольцы-медики, студенты НГТУ и медколледжа. Как отметил замсекретаря «Единой России» Андрей Панферов, волонтерство студентам зачтут в практику. Работу центра в конце прошлой недели проверил и высоко оценил секретарь реготделения партии, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.