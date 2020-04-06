Двое заболевших коронавирусом кемеровчан летели через Новосибирск

6 Апр 2020 2020-04-06T13:09:15+03:00

Сейчас они находятся в инфекционной больнице

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У двоих жителей Новокузнецка обнаружили коронавирус. Эти люди возвращались домой через Новосибирск. Об этом мэр города Сергей Кузнецов написал на своей странице в «Инстаграме».

— Первый случай завезен после путешествия из ОАЭ. Жительница города (1961 г.р) летела рейсом до Новосибирска, после чего она на микроавтобусе туристической компании прибыла к нам, — пишет Сергей Кузнецов у себя на странице.

У женщины взяли пробы во время самоизоляции. Через 14 дней они показали результат.

— В другом случае, гражданин (1986 г.р) прибыл с Украины. Также до города добирался через Новосибирск, а затем в электричке до Новокузнецка, — сообщает мужчина.

Когда 30 марта медики в пути следования провели его осмотр, то обнаружили у него повышенную температуру. Как только мужчина приехал в город его с вокзала увезли в больницу.

На сегодняшний день, по словам Сергея Кузнецова, состояние больных удовлетворительное.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU