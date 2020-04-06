Говорили же, дома надо сидеть: рыбаки на машине провалилась под лед

6 Апр 2020 2020-04-06T12:49:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирской области спасателям пришлось оказывать помощь рыбакам, которые нарушили правила и выехали на хрупкий лед. Об этом рассказали в МЧС по Новосибирской области.

— Оба случая произошли 4 апреля. Сначала недалеко от Ордынского моста в обед два рыбака провалились под лед и сами не смогли добраться до берега. Им помогли спасатели. От медицинской помощи мужчины отказались, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области. — Потом почти в то же время уже в Карасукском районе в четырех километрах от села Благодатное в протоке между озерами Кривое и Красное под лед колесами провалился автомобиль с тремя рыбаками.

Мужчины смогли покинуть машину и позвать помощь. Им повезло, что автомобиль оказался не тяжелым.

Рыбаки провалились в разных районах региона, но почти в одно и тоже время. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области

В МЧС по Новосибирской области напомнили рыбакам, что лед уже непрочный и выезжать на него опасно, к тому же сейчас объявлен режим самоизоляции из-за угрозы коронавируса, жителям региона рекомендовано необходимо быть дома.

Напомним, до 30 апреля новосибирцам, кто не работает на предприятиях, включенных в особый перечень, должны оставаться дома. Это мера принята, чтобы избежать распространения коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU