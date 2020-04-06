Режим работы МФЦ в Новосибирске во время самоизоляции: какие документы можно оформить и получить
В областном оперштабе объяснили, каким будет режим работы МФЦ в Новосибирске во время самоизоляции.
— Многофункциональные центры региона с 6 апреля работают в обычном режиме, но записаться на прием нужно заранее, -= сообщают в группе «Оперштаб». — Приходить в МФЦ необходимо за 10 минут до начала приема. В назначенное время система электронной очереди автоматически пригласит заявителя в окно приема.
Новые условия работы МФЦ связаны с недопущением распространения коронавирусной инфекции.
Записаться на прием можно :
— на официальном сайте (https://www.mfc-nso.ru) в разделе Предварительная запись;
— в мобильном приложении МФЦ Новосибирской области (его можно скачать на телефон или планшет в Google Play или App Store);
— по телефону Единой справочной службы: 052 (для жителей Новосибирска), 8 (383) 217-70-52 (для жителей других муниципальных образований).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU