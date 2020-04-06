2020-04-06T12:46:26+03:00
Общество

Режим работы МФЦ в Новосибирске во время самоизоляции: какие документы можно оформить и получить

Рассказываем, каким будет режим работы МФЦ в Новосибирске во время самоизоляции
Анна ПАШАГИНА
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МФЦ будут работать по предварительной записи.МФЦ будут работать по предварительной записи.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В областном оперштабе объяснили, каким будет режим работы МФЦ в Новосибирске во время самоизоляции.

— Многофункциональные центры региона с 6 апреля работают в обычном режиме, но записаться на прием нужно заранее, -= сообщают в группе «Оперштаб». — Приходить в МФЦ необходимо за 10 минут до начала приема. В назначенное время система электронной очереди автоматически пригласит заявителя в окно приема.

Новые условия работы МФЦ связаны с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Записаться на прием можно :

— на официальном сайте (https://www.mfc-nso.ru) в разделе Предварительная запись;

— в мобильном приложении МФЦ Новосибирской области (его можно скачать на телефон или планшет в Google Play или App Store);

— по телефону Единой справочной службы: 052 (для жителей Новосибирска), 8 (383) 217-70-52 (для жителей других муниципальных образований).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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