Режим работы МФЦ в Новосибирске во время самоизоляции: какие документы можно оформить и получить

6 Апр 2020 2020-04-06T12:46:26+03:00

Рассказываем, каким будет режим работы МФЦ в Новосибирске во время самоизоляции

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В областном оперштабе объяснили, каким будет режим работы МФЦ в Новосибирске во время самоизоляции.

— Многофункциональные центры региона с 6 апреля работают в обычном режиме, но записаться на прием нужно заранее, -= сообщают в группе «Оперштаб». — Приходить в МФЦ необходимо за 10 минут до начала приема. В назначенное время система электронной очереди автоматически пригласит заявителя в окно приема.

Новые условия работы МФЦ связаны с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Записаться на прием можно :

— на официальном сайте (https://www.mfc-nso.ru) в разделе Предварительная запись;

— в мобильном приложении МФЦ Новосибирской области (его можно скачать на телефон или планшет в Google Play или App Store);

— по телефону Единой справочной службы: 052 (для жителей Новосибирска), 8 (383) 217-70-52 (для жителей других муниципальных образований).

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