2020-04-06T12:37:19+03:00
Общество

Новосибирские школьники передали в больницу 2,5 тысячи масок, которые сшили сами

На этом они не собираются останавливаться
Анна ПАШАГИНА
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Школьники шьют маски вместе с родителями. Фото: личный архивШкольники шьют маски вместе с родителями. Фото: личный архив
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Родители новосибирских школьников отвезли сшитые собстевнноручно маски в областную больницу. Первая партия составила 2635 штук.

— Основную часть марлевых по заказу областной больницы и часть трикотажных масок отвезем в областную больницу, и часть в инфекционную больницу №11, если успеем, — рассказала «КП-Новосибирск» Лариса Колмогорова, заместитель председателя родительского сообщества НРОО «Школа развития индивидуальности «Росток».

Семьи не собираются останавливаться только на одной партии и еще долго время планируют снабжать больницы масками.Следующие должны отправить в медицинское учреждение уже в этот четверг.

Напомним, что школьники начали шить вместе с родителями защитные маски на из-за длительных каникул в школе. Больница предоставила им марлю и эскизы, по которым нужно сшить дефицитный товар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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