«Они умрут от истощения»: из-за коронавируса животные пони-фермы в Новосибирске остались без еды

6 Апр 2020 2020-04-06T12:19:36+03:00

Раньше их кормили посетители, а из-за самоизоляции парк опустел

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В сложной ситуации оказалась пони-ферма «Серебряная подкова», расположенная в Березовой роще. Там животные остались без запасов еды. Об этом рассказали в администрации фермы.

— Раньше мы проводили на ферме разные мероприятия, работал пони-клуб, где занимались ребятишки, еще продавали на входе еду посетителям, чтобы они сами кормили животных. С вырученных денег мы делали запасы еды. Но после того, как из-за коронавируса объявили самоизоляцию, парк опустел, иссякли и запасы еды, — рассказала представитель фермы по имени Кристина.

Можно помочь кормами или перевести деньги на карту. Фото: пони-ферма

Если пони-ферме не помочь, животные попросту умрут от истощения. Представители «Серебряной подковы говорят, что им нужны корма, в частности геркулес и овес, а также мясная обрезь, куриные головы. Корма принимают по адресу улица Планетная, 53, парк «Березовая роща» или заберут по звонку.

Также можно помочь деньгами, переведя их на карту по номеру телефона 8 — 913 — 917 — 65 — 60. Помощи ждут олени, пони, страусы, лисички, енотики, кролики и козочки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/771207" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске пони-ферма на грани вымирания.dashustik.singermom

ИСТОЧНИК KP.RU