2020-04-06T11:42:22+03:00
Общество

Туристов из Таиланда, прилетевших в Новосибирск, отправили из обсервации на домашний карантин

Их вывезли на автобусе в соседние регионы
Анна ПАШАГИНА
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Теперь туристы смогут вернуться домой.Теперь туристы смогут вернуться домой.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Алтайцев и томичей вывезли из обсервации. Туристы, которые прилетели рейсом «Бангкок-Новосибирск» совсем скоро окажутся дома.

— За нами приехал автобус, и мы уехали в сопровождении полицейских. Не верится, что скоро будем родном городе и в своей квартире, — рассказал «КП-Новосибирск» один из туристов.

Напомним, что ранее «КП-Новосибирск» писали об условиях обсервации. Некоторые из туристов объявили голодовку и жалуются на грязь в своих комнатах. Туристы были недовольны своим питанием.

Но за условия пребывания в обсервации вступилась сибирячка Светлана. Она считает, что «гости» не правы и должны с уважением относится к тому, что им предоставили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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