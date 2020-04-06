В апреле все парковки на Красном проспекте Новосибирска станут бесплатными
С апреля новосибирцы смогут бесплатно парковать свои авто на Красном проспекте, с площади Свердлова и до площади Калинина. Сейчас парковки переходят в тестовый режим опытной эксплуатации. Об этом сообщили в понедельник, 6 апреля, в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В мэрии пояснили, что на это время парковки будут бесплатными круглосуточно. Когда тестовый срок окончится, не уточнили. Но известно, что к концу тестового режима бесплатными останутся только заездные карманы возле ТЦ «Европа» и возле улиц Аэропорт и Писарева. Бесплатно ставить автомобиль на Красном проспекте можно будет в выходные, праздничные дни и ночью по будням — с 22 до 7 часов. Парковка для инвалидов будет оставаться бесплатной всегда.
Сейчас в Новосибирске работают шесть платных парковок. Все они находятся в центре города.
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ИСТОЧНИК KP.RU