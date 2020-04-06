Новосибирцы до 30 апреля смогут бесплатно консультироваться онлайн с московскими врачами

6 Апр 2020 2020-04-06T11:14:35+03:00

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Абоненты любых операторов связи из любой точки страны смогут воспользоваться возможностью бесплатно проконсультироваться с терапевтами и педиатрами сети клиник МЕДСИ через приложение SmartMed от МТС для iOS или Android или на сайте smartmed.pro. Количество срочных онлайн-консультаций не ограничено. Для связи с врачом не потребуется вводить промокод или совершать каких-то дополнительных действий – достаточно установить приложение или войти на сайт, зарегистрироваться и выбрать сервис «Онлайн-консультация», а затем «Дежурный терапевт». При регистрации в сервисе ребенка, появится опция «Дежурный педиатр», которая также предоставляется бесплатно до конца апреля 2020 года.

НАША СПРАВКА

МТС и «МЕДСИ» запустили медицинский сервис SmartMed в апреле 2018 года. Сервис сочетает возможности телемедицины, записи на очный прием и безопасного хранения медицинской истории пациента. Для срочных онлайн-консультаций в сервисе работают дежурный терапевт и педиатр, для плановых онлайн-приемов – врачи более 15 специальностей, в том числе кардиологи, пульмонологи и неврологи.