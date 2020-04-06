2020-04-06T10:11:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс уровня самоизоляции в Новосибирске на 6 апреля 2020: худший показатель в стране

Среди городов миллионников столица Сибири занимает последнее место по числу людей на улицах
Екатерина КОМЯКОВА
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Как менялось отношение новосибирцев к самоизоляции в последние дни. Фото: yandex.ru/web-maps/covid19/Как менялось отношение новосибирцев к самоизоляции в последние дни. Фото: yandex.ru/web-maps/covid19/
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Индекс уровня самоизоляции в Новосибирске на 6 апреля 2020 года показывает цифру 2,9. Это самый низкий балл среди других городов России с населением более миллиона человек.

Программисты Яндекса разработали измеритель «послушности» граждан. Им удалось вычислить, насколько прилежно люди соблюдают режим самоизоляции и многие ли выходят на улицу. Система оценки пятибалльная.

— Мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов, — комментируют разработчики системы.

Ниже оценки, чем в Новосибирске, среди городов миллионников нет. Так в столице балл самоизоляции составил — 3,5, в Санкт-Петербурге — 3,8. Самый высокий показатель у Перми — 4 балла. Самые близкие показатели к Новосибирску у Красноярска и Екатеринбурга, там индекс самоизоляции составляет 3,2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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