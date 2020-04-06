В Новосибирске мужчина потерял сознание на остановке: его осматривают врачи «Скорой помощи»
В понедельник, 6 апреля, на остановке «Метро Студенческая» в Новосибирске увидели пожилого мужчину, лежавшего под скамейкой без сознания. Об этом сообщил корреспондент КП-Новосибирск с места событий.
Мужчину заметили на остановке около 13 часов. Чтобы оказать медицинскую помощь, возне него остановились две машины «Скорой помощи».
— Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, у него признаки отравления. Иногда «Скорая» останавливается и помогает таким опьяневшим людям. Мужчине оказана медицинская помощь, врачи направили его в больницу № 34 в токсикологическое отделение, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск главный врач Новосибирской станции «Скорой помощи» Ирина Большакова.
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ИСТОЧНИК KP.RU