В Новосибирске мужчина потерял сознание на остановке: его осматривают врачи «Скорой помощи»

6 Апр 2020 2020-04-06T09:52:04+03:00

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В понедельник, 6 апреля, на остановке «Метро Студенческая» в Новосибирске увидели пожилого мужчину, лежавшего под скамейкой без сознания. Об этом сообщил корреспондент КП-Новосибирск с места событий.

Мужчину заметили на остановке около 13 часов. Чтобы оказать медицинскую помощь, возне него остановились две машины «Скорой помощи».

— Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, у него признаки отравления. Иногда «Скорая» останавливается и помогает таким опьяневшим людям. Мужчине оказана медицинская помощь, врачи направили его в больницу № 34 в токсикологическое отделение, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск главный врач Новосибирской станции «Скорой помощи» Ирина Большакова.

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ИСТОЧНИК KP.RU