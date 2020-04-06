2020-04-06T09:45:38+03:00
Общество

«Немного позитива во время карантина»: новосибирский пожарный спел про самоизоляцию

Пародия на хит «Демобилизация» порадовала новосибирских пожарных
Никита МАНЬКО
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Вячеслав работает в МЧС уже 27 лет. Фото предоставлены Вячеславом КурковымВячеслав работает в МЧС уже 27 лет. Фото предоставлены Вячеславом Курковым
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Новосибирский пожарный Вячеслав Курков спел песню про самоизоляцию спустя неделю после особого режима в Новосибирской области. Видеоролик снимал ради позитива и разослал друзьям, убрав из пародии один куплет. Песня о самоизоляции уже стала хитом в интернете, но пожарный оказался первым среди блогеров.

- Меня впечатлили ролики с переделкой на мотив хита «Демобилизация», и я решил повторить вслед за музыкантами. Записал видео, разослал друзьям — для позитивного настроения в период карантина. Занимаюсь гитарой и вокалом с 14 лет, есть и собственные версии хитов, например «На Белом покрывале января», — рассказал КП-Новосибирск сотрудник "ПЧ №17" Вячеслав Курков.

Вячеслав работает в МЧС уже 27 лет, а авторской песней на гитаре увлекается с 14 лет. За годы работы спас из пожара множество человек, но говорить о своей подробнее отказался. Даже вне службы пожарный оказывал помощь людям в трудной ситуации. Так, в апреле 2009 года спас молодого пассажира рейса «Новосибирск- Самара» с сердечным приступом, об этом подробно писала «Комсомольская правда».

Новосибирский пожарный спел про самоизоляцию.Вячеслав Курков спел кавер на песню "Сектор Газа"- "Демобилизация"

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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