2020-04-06T09:24:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Не больше, чем на людей: губернатор Новосибирской области выделит деньги на поддержку животных из зоопарка

Министерству финансов поручено изучить расчеты, которые предоставили в зоопарке
Екатерина КОМЯКОВА
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Обитателям зоопарка, тоже оказавшимся на "самоизоляции", помогут деньгами из резервного фонда.Обитателям зоопарка, тоже оказавшимся на "самоизоляции", помогут деньгами из резервного фонда.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В период самоизоляции помощь нужна не только бизнесу и малоимущим, но и животным. Точнее обитателям Новосибирского зоопарка. Из-за ограничительных мер сейчас в зоосад никого не пускают, а значит доходы предприятия резко сократились. Руководство зоопарка обратилось в правительство за поддержкой. Губернатор Андрей Травников рассмотрел запрос и поручил выделить деньги из резервного фонда.

— Посмотрите обоснованность цифр: сумма, которая выделяется из резервного фонда на зверей не должна быть больше, чем сумма, которую мы выделяем на людей, — обратился глава региона во время оперативного совещания к представителю областного минфина.

Напомним, сейчас в Новосибирском зоопарке живут около 11000 разных животных, более 350 особей из них внесены в Международную красную книгу. Зоопарк закрыт для посещений с 28 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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