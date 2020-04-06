В Новосибирске племянник насмерть забил ножом своего старого дядю
В Новосибирске ссора племянника с дядей закончилась трагедией. В субботу, 4 апреля, 41-летний мужчина зашел на квартиру к своему 70-летнему дяде. Они распивали спиртное, и тогда между мужчинами разгорелся спор, который перерос в поножовщину.
— По данным следствия, племянник взял со стола нож и нанес не менее 10 ударов своему дяде в область груди. От полученных ранений пожилой потерпевший скончался на месте, — рассказали в пресс-службе следственного комитета по Новосибирской области.
Поняв, что натворил, мужчина позвонил сестре своего дяди и обо всем ей рассказал. Вскоре подъехали полицейские, задержали подозреваемого и доставили к следователю Следственного комитета России.
Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас новосибирцу предъявлено обвинение по статье «Убийство». Суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении мужчины под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU