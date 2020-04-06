Губернатор Новосибирской области требует отстранить от работы всех, кто прилетел из Москвы и Санкт-Петербурга

6 Апр 2020 2020-04-06T08:55:55+03:00

Это касается только недавно прилетевших граждан, они должны уйти на двухнедельную самоизоляцию

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Начиная с 4 апреля, все, кто прилетел в Новосибирск из Москвы и Петербурга, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию. Если у человека нет условий, в которых он мог бы ограничить круг контактов, ему могут предложить отправиться в обсервацию. Глава региона Андрей Травников напоминает работодателям, что отстранение прилетевшего от работы — обязательная мера.

— Эти граждане обязаны уведомить своих работодателей о том, что они вынуждены находиться дома. Работодатели, для обеспечения безопасности своих коллективов, обязаны отстранить таких граждан от работы и дать им возможность пройти двухнедельную самоизоляцию, — говорит губернатор.

Кроме того глава региона уточнил для руководителей и предпринимателей, что несоблюдение указанных мер и других защитных мероприятий может повлечь серьезные последствия, в том числе уголовную ответственность.

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