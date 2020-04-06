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«Ношу с собой в рюкзаке и раздаю»: сибирячка в период самоизоляции бесплатно шьет медицинские маски

Все, что требуется от заказчиков, — выбрать самим ткань
Надежда РЫЖКИНА
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Сибирячка шьет и раздает маски абсолютно бесплатно. Фото: Светлана Бабанакова.Сибирячка шьет и раздает маски абсолютно бесплатно. Фото: Светлана Бабанакова.
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Жительница Новосибирска Светлана Бабанакова, работающая в муниципальной аварийно- спасательной службе, добровольно шьет маски для всех, кому не хватает их в аптеках. Делает маски она на швейной машинке, помогает ей дочь. Все это раздается новосибирцам бесплатно.

— Я и дочка хотим хоть как-то помочь людям с того дня, как продлили режим самоизоляции. Мы шьем маски из тех материалов, которые приносят заказчики. Бывает, что раздаю их бесплатно, покупаю сама ткань. Одна маска обходится примерно в 10-12 рублей, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Светлана Бабанакова.

Объявление Светлана разместила в группе «Рядом метро Золотая Нива | Новосибирск». Но откликаются жители с любого уголка города. Женщина готова шить маски всем, она только проверяет, не хотят ли будущие клиенты перепродать ее работу.

— Встречаются люди, которые хотят нажиться на этом, когда объем заказа больше десяти штук. Просят сшить, а потом выясняется, что на продажу. Но спасает то, что их можно вычислить в группах. Я их ищу в пабликах, или они сами проговариваются, — поделилась Светлана.

Обычно волонтеру заказывают по 5-10 масок. Когда товар готов, она вывешивает маски на ручку входной двери своей квартиры и звонит заказчикам. Клиент сам заходит в подъезд и забирает заказ. Это придумано для того, чтобы избежать лишних контактов.

— Я всегда ношу еще маски в рюкзаке, раздаю их в основном таксистам, когда еду на работу и обратно, они почему-то без масок в основном. Несколько отдала пожилым людям на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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