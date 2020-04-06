2020-04-06T08:30:11+03:00
Общество

Зато пробок нет: рассказываем, что происходит на дорогах Новосибирска во время самоизоляции

Движение на дорогах проанализировали специалисты
Ульяна ДЖАНКОВА
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Зато пробок нет: рассказываем, что происходит на дорогах Новосибирска во время самоизоляцииЗато пробок нет: рассказываем, что происходит на дорогах Новосибирска во время самоизоляцииФото: Алена МАРТЫНОВА
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Машин на дорогах Новосибирска стало гораздо меньше: на этой неделе уровень пробок в городе ни разу не поднимался выше отметки в 4 балла. Об этом рассказали Яндекс.Карты.

— Средний балл за неделю — всего 1,6, на 3,4 меньше, чем в последнюю более-менее обычную неделю, с 10 по 13 марта. Уровень пробок снизился во всех больших городах, но в разной степени. Например, в Москве средний недельный балл стал меньше на 5 пунктов, — рассказали в «Яндекс».

Новосибирск стал вторым крупным городом после Москвы, где резко сократилось количество пробок на дорогах. Всего аналитики проанализировали 16 городов. Рейтинг замыкает Красноярск. Там пробки снизились всего на 2,1 балл.

Также аналитики рассказали, что в первую нерабочую неделю водители чаще стали платить на АЗС, не выходя из машины, — через Яндекс.Навигатор. Таким образом автомобилисты стараются лишний раз ни с кем не соприкасаться, раз уж не получилось отсидеться дома. Доля пользователей Яндекс.Навигатора, которые платят за топливо через приложение, на этой неделе была на 40% больше обычного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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