Стало известно, как собирались взорвать заминированный внедорожник
В Новосибирске полиция задержала троих подозреваемых, которые хотели поджечь чужой автомобиль. 1 апреля они подкинули на капот машины самодельную мину из двух бутылок с бензином, примотав к ним скотчем спички и мобильный телефон. Мина не сработала, а с утра о ней сообщили в полицию. К месту выехали также сотрудники ФСБ. Взрывное устройство отправили на экспертизу.
— Полиция вместе с ФСБ задержала подозреваемых. Их было трое — заказчик и двое исполнителей. Все мужчины живут в Новосибирске, им от 45 до 49 лет. Установлено, что поджечь машину они хотели ночью, приведя взрывное устройство в действие телефонным звонком. Однако устройство не сработало, и злоумышленники скрылись. Полиция устанавливает их мотивы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Полиция возбудила уголовное дело «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога». У подозреваемых изъяли ноутбук, мобильные телефоны, флэшки и электропровода. Мужчины сами во всем признались, и пока их отправили под домашний арест. Расследование продолжается.
Полицейские задержали троих мужчин - подозревают, что они хотели подорвать машину.
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